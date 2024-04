(Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (14), pela primeira rodada do Brasileirão 2024. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Timão estreia no Campeonato Brasileiro após campanha ruim no Paulistão, enquanto o Galo conquistou o Mineiro.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Corinthians e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local).

✅FICHA TÉCNICA

Corinthians x Atlético-MG

1ª rodada - Brasileirão

Data e horário: domingo, 14 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Yuri Elino Ferreira (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson, Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam na primeira rodada do Brasileirão 2024 (Arte: Lance!)