Chelsea e Fulham se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge, Londres (ING). A partida será válida pela 18ª rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Jogadores do Chelsea em ação, pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA X FULHAM

18ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Palmer e Madueke; Nicolas Jackson.

continua após a publicidade

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Andersen, Bassey Robinson; Cairney, Andreas Pereira e Iwobi; Harry Wilson, Raúl Jimenez e Adama Traoré.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional