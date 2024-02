Em jogo válido pela sexta rodada do Carioca, Botafogo e Nova Iguaçu vão se enfrentar na tarde deste sábado (3), às 16h, no Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal. O Glorioso é o vice-líder do Estadual, com dez pontos, mesma pontuação do Nova Iguaçu, que vem logo atrás. A partida terá transmissão do Band, Bandsports e Canal Goat.