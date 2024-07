(Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere (Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo e Internacional

18ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: 20 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).

(Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: ARTUR JORGE)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Marlon Freitas e Gregore (Tche Tche); Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Savarino; Junior Santos.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet (Fabrício); Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique e Hyoran; Wesley (Wanderson) e Borré.