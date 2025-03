Botafogo e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (1), às 18h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão sub-20. A transmissão da partida será pelo SporTV (TV fechada). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Corinthians pelo Brasileiro sub-20; onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians

4ª rodada do Brasileirão sub-20

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de abril de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro;

📺Onde assistir: SporTV (TV fechada).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo -

Corinthians (Técnico: Orlando Ribeiro)

Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão.