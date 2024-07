Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (7), pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo terá transmissão do Premiere e SporTV. O Alvinegro ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Galo é 11ª colocado.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 20h30

📍 Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez; Lucas Halter; Bastos e Fernando Marçal; Marlon Freitas; Danilo Barbosa e Eduardo; Luiz Henrique; Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Scarpa; Battaglia, Igor Gomes, Otávio e Palacios; Paulinho e Hulk.