Ficha do jogo BOL URU 14ª rodada Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Data e Hora Terça-feira, 25 de março, às 17h Local Municipal de El Alto, Villa Ingenio (BOL) Árbitro Augusto Aragón (Equador) Assistentes Não foi divulgado Var Carlos Orbe (Equador) Onde assistir

Bolívia e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 17h (de Brasília), no Municipal de El Alto, Villa Ingenio (BOL), e terá transmissão do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre o jogo entre Bolívia e Uruguai (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bolívia e Uruguai

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: Terça-feira, 25 de março, às 17h, (de Brasília);

📍 Local: Municipal de El Alto, Villa Ingenio (BOL);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Augusto Aragón (Equador)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (Equador)

⚽ ESCALAÇÕES

🔵⚪ Bolívia (Técnico: Oscar Villegas)

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Cristian Ramírez; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuéllar e Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz.

continua após a publicidade

🟢🟡 Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Cristian Ramírez; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuéllar e Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz.