Bayer Leverkusen x Freiburg: onde assistir e horário do jogo da Bundesliga

O Bayer Leverkusen recebe o Freiburg neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília), no BayArena, em Leverkusen, na Alemanha. A partida será válida pela 15° rodada da Bundesliga e terá transmissão ao vivo do SporTV (canal fechado), do Canal GOAT (Youtube) e RedeTV (canal aberto).

O Bayer Leverkusen é o vice-líder da competição, atrás somente do Bayern de Munique. A equipe da casa acumulou 29 pontos, até o momento. O Freiburg, por sua vez, se encontra em quinto lugar na tabela, com 24 pontos.

Os clubes já se enfrentaram 48 vezes, foram 22 vitórias para o Bayer contra 12 do Freiburg. Nos últimos cinco confrontos, a equipe mandante de sábado (21) levou a melhor três vezes. As outras duas partidas terminaram empatadas.

Bayer Leverkusen e Freiburg se enfrentam neste sábado (21) (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen X Freiburg

15ª RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: BayArena, em Leverkusen, na Alemanha

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado), do Canal GOAT (Youtube) e RedeTV (canal aberto)

