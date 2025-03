Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, horário e prováveis escalações

Barcelona e Real Sociedad se enfrentam neste domingo (2), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. O confronto válido pela 26ª rodada da La Liga terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O Barcelona é o líder da LaLiga com 54 pontos acumulados, até o momento, e o atacante Lewandowski é o artilheiro isolado da competição com 20 gols marcados. Além disso, a equipe ainda se encontra nas oitavas de final da Champions League e na semifinal da Copa do Rei.

O Real Sociedad, por sua vez, tem 34 pontos e é o nono colocado na competição. A equipe venceu o Leganés por 3 a 0 em sua última partida.

Confira as informações do jogo entre Barcelona e Real Sociedad pela La Liga

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X REAL SOCIEDAD

26° RODADA - LALIGA

📆 Data e horário: domingo, 2° de março de 2025, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA: Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Álex Baldé; Pedri González e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Pablo Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Elustondo e Javi López; Zubimendi; Kubo, Olasagasti, Pablo Marín e Sergio Gómez; Mikel Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil.