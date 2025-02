Barcelona x Alavés: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo de La Liga

Barcelona e Alavés se enfrentam neste domingo (2), em jogo válido pela 22ª rodada de La Liga. A bola às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, com transmissão do Disney+. O Barça está na terceira colocação, com 42 pontos, enquanto os visitantes ocupam o 17º lugar, com 21 pontos. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Alavés (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Alavés

22ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 10h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: José Luis Munuera Montero;

🖥️ VAR: Juan Luis Pulido Santana.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi e Balde; Casado e Pedri; Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski.

ALAVÉS (Técnico: Deportivo Alavés)

Owono; Tenaglia, Mourino, Diarra e M Sanchez; Guevara e Benavidez; Vicente, Guridi e Conechny; Kike Garcia.

