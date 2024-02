Em jogo válido pela terceira rodada do Mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro vão se enfrentar na noite deste sábado (3), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no primeiro clássico do ano. O Galo tem três pontos no Estadual, enquanto a Raposa tem quatro. O duelo terá transmissão do Premiere.