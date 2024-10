Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir, horário e provável escalação

(Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 05:00 • Goiânia

O Atlético-GO recebe o Cuiabá nesta sexta-feira (18) pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Atlético-GO e Cuiabá se enfrentam pela 30° rodada do Brasileirão (Foto: Assessoria do Dourado)

As equipes ocupam as últimas duas posições da tabela do Brasileirão Série A. O Cuiabá em 19° lugar com 26 pontos acumulados, e o Atlético-GO na 20° e última colocação do campeonato, com 21 pontos. A partida será fundamental para ambas as equipes manterem esperança de escapar do rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO x CUIABÁ

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Antônio Accioly, em Goiânia.

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Danie Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Gabriel Baralhas; Janderson, Derek e Matías Lacava. Técnico: Umberto Louzer.

Cuiabá: Walter; Raylan, Marllon, Bruno Alves, Empereur e Ramon; Fernando Sobral, Max, Gustavo Sauer e Clayson; Pitta. Técnico: Bernardo Franco.