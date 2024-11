Atlético-GO x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-GO recebe o Bragantino neste sábado (9) (Foto: Brasileirão)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:40 • Goiânia (GO)

Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino se enfrentam, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Dragão é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, enquanto o Massa Bruta briga contra o rebaixamento na 16ª posição.

O Bragantino encara o Atletico-GO pelo Brasileiroão (Foto: Diogo Reis/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X RB BRAGANTINO

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; G. Freitas, Baralhas; Alejo Cruz, M. Lacava, Luiz Fernando e Derek

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Vitinho, Vinicinho e Eduardo Sasha