Atlético-GO x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Foto: Vitor Silva/Botafogo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-GO e Botafogo se enfrentam neste sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com transmissão do Premiere (Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Botafogo

BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de agosto de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: a confirmar

🚩 Assistentes: a confirmar

🖥️ VAR: a confirmar

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Atlético-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas e Gabriel Baralhas; Janderson, Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodriguez. Técnico: Vagner Mancini.

Provável escalação do Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino; Tiquinho Soares (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge.