Atlético de Madrid x Getafe: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético de Madrid e Getafe se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h30 (horário de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, na Espanha. O jogo válido pelas quartas de final da Copa do Rei terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Atlético de Madrid eliminou o Unió Esportiva Vic, o Cacereño, o Marbella e o Elche para chegar as quartas. O técnico Diego Simeone não tem jogadores suspensos ou lesionados para o duelo.

O Getafe, por sua vez, eliminou o Pontevedra nas oitavas e na La Liga ocupa a 14° posição, com 24 pontos. O Atlético é o segundo colocado, com 48 pontos.

Os outros confrontos das oitavas são: Leganés x Real Madrid; Real Sociedade x Osasuva e Valencia x Barcelona.

Atlético de Madrid e Getafe se enfrentam nesta terça (4) (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Getafe (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID x GETAFE

QUARTAS DE FINAL - COPA DO REI ESPANHA

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, José Gimenez, Alex Witsel e César Azpilicueta; Ángel Correa, Conor Gallagher, Koke e Samuel Lino; Alexander Sorloth e Antoine Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

GETAFE: Jiri Letacek; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Omar Alderete e Diego Rico; Carles Aleña, Dakonam Djené, Mauro Arambarri e Álex Sola; Chrisantus Uche e Borja Mayoral. Técnico: José Bordalás.