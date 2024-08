Alison dos Santos nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir à final de Piu

Alison dos Santos, o Piu, em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jewel SAMAD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 09:00 • Paris (FRA)

Alison dos Santos, o Piu, é uma das esperanças do Brasil nas Olimpíadas e disputa a final masculina dos 400 metros com barreiras nesta sexta-feira (9). A prova terá transmissão de TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV, com início previsto para às 16h45 (de Brasília), no no Stade de France, em Paris.

O velocista conquistou o bronze da prova nos Jogos de Tóquio, e é expectativa de pódio da delegação brasileira em Paris. O atleta vive ótima fase e venceu cinco das seis etapas da Diamond League neste ano. No entanto, o desempenho da semifinal preocupou, e Alison precisou aguardar outros resultados para confirmar sua classificação à decisão.

Confira abaixo horário, onde assistir e outras informações sobre a final de Alison do Santos, o Piu, nas Olmpíadas de Paris:

✅ FICHA TÉCNICA

Atletismo - 400m com barreiras masculino - Olimpíadas - Final



📆 Data: sexta-feira, 9 de agosto de 2024

📍 Local: Stade de France, em Paris (FRA)

🕛 Horário de Brasília: 16h45

🕔 Horário local: 21h45

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e Globoplay

🛹 Participantes da prova: Abderrahman Samba (QAT), Alison dos Santos (BRA), Rasmus Magi (EST) Clement Ducos (FRA), Kyron McMaster(IVB), Karsten Warholm (NOR), Rai Benjamin (EUA) e Roshawn Clarke (JAM).