Alianza Lima x Libertad: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo ALI LIB 1° Rodada Grupo D - Libertadores Data e Hora Terça-feira (1), às 23h (de Brasília) Local Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru Árbitro Wilmar Alexander Roldán Pérez Onde assistir

Alianza Lima e Libertad se enfrentam nesta terça-feira (1), às 23h (horário de Brasília) no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O confronto válido pela primeira rodada da Libertadores terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e Paramount+(streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Campeonato Peruano, o Alianza Lima ocupa a quarta posição na tabela, com 12 pontos acumulados, após vencer três de seus últimos cinco confrontos. Após eliminar o Deportes Iquique na fase classificatória da Libertadores, a equipe busca sua primeira vitória na competição em casa. O destaque do elenco é Paolo Hurtado, que se sobressai pela capacidade de criar jogadas e sua notável condição física.

Já o Libertad lidera o Campeonato Paraguaio, com 27 pontos em 11 jogos, foram oito vitórias, três empates. Além de 27 gols marcados contra oito sofridos.

continua após a publicidade

Barcos, em Iquique 1 x 2 Alianza Lima (FOTO: Conmebol)

Tudo sobre o jogo entre Alianza Lima e Libertad pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X LIBERTAD

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 1° de abril de 2025, às 23h (de Brasília);

📍 Local: Estadío José Américo Montanini, em Bucaramanga (COL);

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALIANZA LIMA: Campos, Huamán, Arias, Amasifuen, Lagos, Gaibor, Castillo, Delgado, Cantero, D'Arrigo e Succar.

LIBERTAD: Morínigo, Ramiírez, Viera, CaceresGiménez, Melgarejo, Caballero, Cardozo, Fretes, Martínez e Cardozo.