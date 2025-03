Al-Nassr x Al-Shabab: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Al-Nassr enfrenta o Al-Shabab nesta sexta-feira (7), às 16h (horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Al Awal Park at King Saud University, em Riad, na Arábia Saudita, e terá transmissão ao vivo da Bandsports (TV fechada), Bandplay (streaming) e Canal GOAT (YouTube).

O Al-Nassr está na quarta colocação, com 47 pontos, e vem de empate sem gols contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões Asiática. Cristiano Ronaldo ficou de fora da última partida partida por questões de segurança, mas deve voltar a ser titular para o confronto de sexta.

O Al-Shabab, por sua vez, é o sexto colocado com 39 pontos e briga por uma vaga na zona de classificação. A equipe venceu o Dhamk por 2 a 0 pela última rodada e busca repetir o feito contra o time de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pode voltar a ser titular na sexta (Foto: Reprodução)

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Shabab (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr x Al-Shabab

24° Rodada — Saudi League 2024/25

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Al Awal Park at King Saud University, em Riad, na Arábia Saudita;

📺 Onde assistir: Bandsports (TV fechada), Bandplay (streaming) e Canal GOAT (Youtube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR: Bento; Najdi, Simakan, Al Fatil e Qasheesh; Ângelo, Brozovic, Al Sulaiheem e Mané; Duran e Cristiano Ronaldo.

AL-SHABAB: Buschan, Robert Renan, Hoedt e Shwirekh; Guanca, Leandrinho, Al Juwayr e Thani; Podence, Bonaventura e Hamdallah. Técnico: Fatih Terim.