Zico se pronuncia após furto em Paris na véspera da abertura das Olimpíadas

Zico foi furtado em Paris (Foto: Bruno Vaz/LANCE!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 11:28 • Paris (FRA)

Embaixador do Time Brasil, Zico se pronunciou sobre o furto sofrido em Paris na noite de quinta-feira (25), véspera da abertura das Olimpíadas. Em postagem nas redes sociais, o ídolo do Flamengo confirmou a perda material e afirmou estar se recuperando do choque, no aguardo da resolução do caso pelas autoridades e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

- Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada. Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade. Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs - publcou Zico.

O que aconteceu com Zico nas Olimpíadas de Paris?

Zico foi furtado em Paris na noite de quinta-feira (25), véspera da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas. Segundo o jornal francês Le Parisien, o ídolo do Flamengo teria tido um prejuízo estimado em 500 mil euros (R$ 3 milhões).

O ex-jogador chegava de táxi ao hotel em que está hospedado na capital francesa e levava uma pasta com um relógio Rolex, de diamantes e dinheiro em espécie no assento traseiro do veículo. Um indivíduo contactou o taxista para lhe desviar a atenção, enquanto um segundo teria aproveitado a oportunidade para roubar os itens.

➡️ Rede de trens da França é atacada horas antes da abertura das Olimpíadas