Veja o resumão dos resultados dos brasileiros neste sábado (27) nas Olimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 23:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Os brasileiros não conseguiram medalha no primeiro dia das Olimpíadas de Paris. Quem chegou perto foi o Guilherme Costa, o "Cachorrão", que fez o melhor tempo da carreira, mas terminou na 5ª posição dos 400m livre na natação. No vôlei e basquete masculinos, o Brasil estreou com derrotas. No surfe, Gabriel Medina e João Chianca passaram de fase. Veja o resumo do repórter Thiago Barreto:

