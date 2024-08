Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3x2 e agora disputa o bronze (Foto: Natalia KOLESNIKOVA/AFP)







Brasil e Estados Unidos protagonizaram o jogo mais equilibrado das Olimpíadas, na semifinal do vôlei feminino e decidiram o resultado no tie-break. A eliminação dura do Brasil no quinto set levantou debates nas redes sobre a disputa do bronze.

Alguns internautas defendem que o Brasil vencerá a disputa, enquanto outros apontam o Brasil como menos favorito e acham que a conquista do bronze seria diminuída pela derrota dura contra o principal rival na semifinal.

O adversário do Brasil na disputa pelo terceiro lugar ainda não tem adversário definido.

