Valdileia Martins se emociona com desistência por lesão em final das Olimpíadas; conheça história da atleta

Valdileia Martins abandonou a final do salto em altura (Foto: Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 04/08/2024 - 17:11

Valdileia Martins bem que tentou superar a lesão que sofreu nas eliminatórias das Olimpíadas de Paris, mas a atleta acabou abandonando a final do salto em altura neste domingo (4). A brasileira chegou a iniciar a corrida para fazer o primeiro salto, porém o tornozelo esquerdo voltou a incomodar e ela desistiu da prova.

➡️Hugo Calderano chora e desabafa após derrota na disputa do bronze das Olimpíadas: ‘Voltar e tentar de novo’

Em entrevista à TV Globo, Valdileia disse que fez de tudo para disputar a final.

- Eu não consegui recuperar porque eu acho que deve ter alguma lesão séria. Eu estava com dificuldade de andar. A gente fez tudo que poderia para tentar saltar na final. Tentaram me poupar ainda, mas, quando você tem que usar o pé 100%, eu não consigo, colocando força ainda - afirmou.

Valdileia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo ao tentar saltar 1,95m nas eliminatórias. Mesmo assim, se classificou para a final saltando 1,92m, mesma marca do recorde brasileiro de 1989, de Orlane Maria dos Santos.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja as notícias em tempo real

A lesão não foi a única dificuldade enfrentanda pela atleta. O pai dela, Israel Martins, morreu aos 74 anos na última segunda-feira (29). O pai apoiou Valdileia no início da carreira, quando ela treinava em acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

- Foi bem difícil. Na segunda-feira minha irmã me ligou e falou que meu pai tinha falecido. Muito difícil, mas a minha família me deu força. Eles falaram para eu ficar e competir pelo meu pai. Eu sabia que seria a prova mais difícil do ano. Na sexta-feira eu fiz por ele, fiz em homenagem a ele. Eu sei que ele está feliz e contente - disse, emocionada.

A atleta nasceu no assentamento Pontal do Tigre, em Querência do Norte, no Paraná, e fez os primeiros saltos usando vara de pescar. Sem colchões, Valdileia adaptava sacos com palha de arroz para amortizar a queda.