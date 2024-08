Tom Cruise salta do teto do estádio e rouba a cena no encerramento das Olimpíadas

Tom Cruise durante Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas de Paris (Foto: Phil Noble/POOL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas de Paris contou com um grande momento neste domingo (11). Durante o evento no Stade de France, o ator norte-americano Tom Cruise pulou do topo do estádio e aterrissou no gramado. Na encenação, o artista pegou a bandeira dos Jogos Olímpicos das mãos de Simone Biles, subiu em uma moto, e levou o objeto até Los Angeles, sede da próxima Olimpíada. A cena chamou atenção nas redes sociais:

