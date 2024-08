Técnico australiano faz insinuação sobre nadador chinês nas Olimpíadas, e web rebate: ‘Não conseguem aceitar’

Chinês Pan Zhanle comemora a conquista do ouro nos 100 m livre em Paris (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico da natação da Austrália Brett Hawke se revoltou com o recorde mundial nos 100 m livre do chinês Pan Zhanle nas Olimpíadas de Paris. O treinador disse que o desempenho do nadador na piscina "não era humanamente possível", segundo informou o jornal britânico "The Telegraph".

O jovem de 19 anos conquistou o ouro em 46,40 segundos, superando o segundo colocado, o australiano Kyle Chalmers, por mais de um segundo.

Nas redes sociais, o técnico australiano, que treinou o brasileiro Cesar Cielo, desabafou:

- Estou com raiva por várias razões. Trabalhei com grandes nadadores, os mais rápidos da história, Antony Irwin, Alexander Popov, Gary Hall Jr. Os conheci intimamente por mais de 30 anos e sei que é humanamente impossível terminar a prova dos 100 metros com uma vantagem de um corpo. Eu estudei esse esporte, estudei a velocidade. Eu entendo disso, sou um especialista - disse.

Antes das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, 23 nadadores chineses testaram positivo no exame antidoping. Uma investigação apontou uma contaminação em massa por alimentos na cozinha de um hotel, e os atletas foram liberados para competir.

Órgão regulador da natação, a World Aquatics informou que os nadadores chineses seriam submetidos a pelo menos oito testes antidoping antes dos Jogos de Paris.

