Surfe: por que João Chianca está usando um capacete nas Olimpíadas?

João Chianca, o "Chumbinho", usou capacete nas Olimpíadas (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro

No primeiro dia de prova do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, neste sábado (27), um fato curioso chamou a atenção: inúmeros surfistas estavam usando capacetes para surfar nas ondas, algo que não é muito comum nas etapas dos mundiais. Entre os adeptos do equipamento estava o brasileiro João Chianca, o "Chumbinho".

O motivo da maioria dos atletas optarem por utilizar o capacete é pelas condições do mar do Taiti, que é conhecido por ter muitos corais na região, que já presenciou muitos atletas sofrendo ferimentos e lesões. Diversos atletas confessaram ter medo do mar do Taiti por conta do excesso de corais na região.

Chumbinho, no entanto, é uma exceção. Depois da lesão sofrida em dezembro de 2023 na etapa de Pipeline, no Havaí, Lucas Chianca vem competindo com o uso do capacete por recomendação médica para proteger a cabeça dos impactos causados pelas quedas. A presença dos corais é apenas mais um agravante.

Um exemplo é o brasileiro Filipe Toledo, que se lesionou em 2018 durante uma bateria surfando nas águas da praia. Neste sábado, ele ficou em segundo lugar em sua bateria e foi direto para a repescagem para tentar se manter vivo nos Jogos Olímpicos. Em primeiro, o peruano Alonso Correa, que também usou capacete, garantiu vaga direta nos oitavas.