Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris: veja tudo que você precisa saber

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris ocorre nesta sexta-feira (26), a partir das 14h30 (horário de Brasília). O Lance! te mostra como será realizado o evento, que este ano acontecerá fora de um estádio, no rio Sena, passando por marcos importantes da cidade. Globo, em TV aberta, e CazéTV, no Youtube, transmitem a cerimônia.

As delegações chegarão em barcos no Rio Sena, em trajeto que começa na Ponte Austerlitz junto ao Jardin des Plantes. No percurso, as equipes também passarão pela Catedral de Notre-Dame e Museu do Louvre. Por fim, as seleções chegam ao Trocadero, onde a pira olímpica será acesa. Serão quase 100 barcos, com cerca de 10.500 atletas.

Com relação às atrações, os nomes ainda estão em segredo. No entanto, de acordo com o site oficial da Olimpíada, será um show com "mistura de tradicional com moderno". Thomas Jolly, diretor de teatro francês, afirmou que pretende mostrar "culturas contrastantes" do país, "da ópera ao rap". Serão cerca de 400 dançarinos na cerimônia.

Na cerimônia, os atletas brasileiros vestirão jaquetas jeans, camisas amarelas e calças/saias brancas. Os porta-bandeiras da delegação brasileira serão Isaquias Queiroz, da Canoagem, e Raquel Kochhann, do Rúgbi Feminino. Astro da NBA e do Los Angeles Lakers, LeBron James terá a responsabilidade pelos Estados Unidos.

A cerimônia será aberta ao público, em local com capacidade para quase 600 mil pessoas. Cerca de 220 mil ingressos foram disponibilizados de forma gratuita para assistir ao desfile às margens superiores do Rio Sena. No cais inferior, cerca de 100 mil entradas foram comercializadas. Além disso, 80 telões foram espalhados pela cidade para acompanhar o evento.