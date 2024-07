Saiba as modalidades que mais distribuem medalhas nas Olimpíadas

As medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 se aproximam e as curiosidades surgem. O evento começa no dia 26 de julho, mas você já sabe quais modalidades vão distribuir a maior quantidade de medalhas? O Lance! te mostra a seguir!

Ao todo, serão 32 esportes e 329 eventos diferentes, todos eles premiando e contando para o quadro de medalhas os três atletas mais bem colocados. Nos esportes aquáticos, teremos 49 atletas premiados. As modalidades incluem: Natação, Maratona Aquática, Saltos, Polo Aquático e Nado Artístico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logo atrás, vem o Atletismo. Nos Jogos de Paris, serão 48 medalhas entre as diversas modalidades dentro do esporte, que figura entre os mais glamourosos do evento. As disputas acontecerão no Stade de France, entre os dias 2 e 10 de agosto