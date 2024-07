Resumo das Olimpíadas: veja o dia dos brasileiros nesta quinta (25) em Paris

A equipe brasileira de futebol feminino venceu a Nigéria nas Olimpíadas (Foto: Christophe ARCHAMBAULT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 18:36 • Paris (FRA)

O Brasil estreou nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (25) com pé direito. No futebol e handebol feminino, as brasileiras venceram seus primeiros jogos. No tiro com Arco, Marcus D'Almeida e Ana Luiz Caetano realizaram as primeiras provas classificatórias.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Futebol

A Seleção de futebol feminino do Brasil bateu a Nigéria por 1 a 0. O gol do triunfo em Bordeaux foi marcado por Gabi Nunes, aos 37 minutos do primeiro tempo, e contou com uma grande assistência de Marta, que também teve um gol anulado pelo VAR.

Handebol

A Seleção Brasileira de Handebol Feminino venceu a Espanha por 29 a 18 no primeiro jogo da fase de grupos. Destaque para Bruna de Paula, que anotou seis gols. Tamires e Giulia marcaram quatro gols cada. A goleira Gabi Moreschi também teve grande atuação.

Equipe brasileira feminina de handebol (Photo by Aris MESSINIS/AFP)

Tiro com Arco

Líder do ranking mundial do Tiro com Arco, Marcus D'Almeida estreou com 673 pontos, na 17ª posição da qualificatória. Já Ana Luiza Caetano fez a melhor prova da carreira, anotando 660 pontos, na 19ª posição. As eliminatórias começam a partir do dia 30.