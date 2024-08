Relembre os feitos de Nalbert com o vôlei brasileiro nas Olimpíadas

Nalbert foi campeão das Olimpíadas de Atenas em 2004 (Foto: Reginaldo Castro/LancePress)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Exemplo de capitão. Esta é a melhor definição para falar sobre Nalbert, ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. O ponteiro multicampeão no vôlei ficou conhecido pelo seu perfil de grande líder dentro e fora das quadras. A consagração da carreira do ex-jogador aconteceu em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, quando se tornou campeão olímpico.

Nalbert foi o líder de uma geração extremamente vencedora do vôlei masculino. Além do ouro olímpico em Atenas, entre 2001 e 2006, essa equipe disputou 20 títulos e obteve o primeiro lugar em 16 oportunidades. Ao lado de Giba, Ricardinho, Serginho e sob o comando do estrelado técnico Bernardinho, o capitão marcou época no vôlei mundial.

Mas a carreira do grande atleta não teve apenas momentos felizes. Por conta de uma lesão no ombro esquerdo à cinco meses das Olimpíadas, Nalbert por pouco não ficou de fora da lista de convocados para os Jogos de 2004. O ponteiro teve poucos minutos em quadra na competição, mas sua liderança foi essencial para aquele título.

Nalbert foi capitão da Seleção Brasileira de vôlei masculino por oito anos (Foto: Nelson Almeida/Lancepress!)

Com 19 anos de contribuição para o vôlei, o ponteiro acumulou uma série de títulos importantes. O ex-jogador, inclusive, foi o primeiro a somar títulos mundiais em infanto-juvenil, juvenil e adulto. Após uma pausa na carreira dentro das quadras, Nalbert disputou duas temporadas no vôlei de praia. Aposentado definitivamente do vôlei, o ex-jogador se tornou comentarista esportivo dos canais Globo e palestrante motivacional.