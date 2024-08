Relembre os feitos de Hortência, a Rainha do Basquete, nas Olimpíadas

Hortência levou o Brasil a medalha de prata nas Olimpíadas de 1996 (Foto: Acervo LANCE!)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Conhecida como a Rainha do Basquete, Hortência se tornou uma lenda não só do basquete brasileiro, mas dos esportes em geral no Brasil. Um ícone que ajudou a popularizar a modalidade feminina no país, a atleta defendeu as cores verde e amarela durante 20 anos em uma carreira formidável.

Recordista de pontos na Seleção Brasileira, com 3.160 pontos, Hortência teve como sua grande conquista a medalha de ouro no Pan-Americano de 1991, em Havana, Cuba. Na ocasião, a "Rainha" e seu trio formado com "Magic" Paula e Janeth superou as donas de casa e favoritas Cuba por 96 a 78, garantindo a conquista incrível.

Embaladas pelo título pan-americano, Hortência liderou o Brasil para sua primeira disputa de Jogos Olímpicos em 1992, em Barcelona. A equipe brasileira foi sorteada no Grupo A com Cuba, Seleção Unificada (União Soviética) e Itália, terminando em terceiro com apenas uma vitória e não conseguindo avançar para os playoffs.

Quatro anos depois, Hortência enfrentou um enorme desafio para estar presente nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta. Afinal, ela foi mãe poucos meses antes da disputa da competição, e precisou deixar o filho recém-nascido com seu marido para representar o Brasil.

O esforço, no entanto, foi recompensado. Sorteado no Grupo A, a Seleção terminou em primeiro colocado contra Rússia, Itália, Japão, China e Canadá com cinco vitórias em cinco jogos. Nos playoffs, o Brasil atropelou Cuba e Ucrânia para alcançar uma inédita final olímpica para o basquete feminino, enfrentando a toda poderosa seleção dos Estados Unidos.

A finalíssima foi disputada, mas o time americano foi melhor e levou o ouro, deixando a Seleção Brasileira com sua maior conquista no basquete feminino até hoje: a medalha de prata nas Olimpíadas de 1996.