Quem são as brasileiras que podem assumir o protagonismo da Marta após as Olimpíadas?

Marta em ação nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira feminina pode está perto de se despedir de Marta. Aos 38 anos, a jogadora completou a sexta Olimpíadas da carreira na edição de Paris. A campanha marcou o retorno do Brasil a final olímpica da modalidade após 16 anos. Contudo, a equipe novamente bateu na trave e ficou com a prata após mais uma derrota para os Estados Unidos na decisão.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Com a aposentadoria iminente do maior nome do futebol feminino brasileiro, surge a duvida de quem poderá herdar o trono da rainha. O LANCE! te mostra alguns possíveis nomes que podem assumir o protagonismo da equipe brasileira.

Primeiro é preciso entender que o momento é de restruturação. Nesta nova era, nomes mais experientes como as atacantes Gabi Portilho, Ludmilla e a goleira Lorena podem ser peças fundamentais na estruturação da equipe do treinador Arthur Elias.

A campanha surpreendente nas Olimpíadas da França pode ter mostrado um possível caminho a ser seguido pelo técnico, o de apostar no coletivo. No vice-campeonato, a Seleção se destacou pelo bom desempenho tático nas partidas, principalmente na fase eliminatória, quando a equipe passou a ter boas atuações. Na campanha, o Brasil eliminou a Espanha e Franças, duas equipes canditadas ao ouro olímpico.

O surgimento de novos talentos como a zagueira Tarciane, as meias Duda Sampaio e Vitória Yaya, e a atacante Jheniffer, apontam o futuro promissor no esporte. Porém, a equipe ainda carece de um nome forte semelhante ao de Marta. Atualmente, a espanha domina o desenvolvimento de grandes talentos do esporte, tendo as últimas duas melhores jogadoras do mundo Alexis Putellas (2021 e 2022) e Aitana Bonmatí (2023).

O Brasil será sede da próxima Copa do Mundo feminina, em 2027. Até lá, Arthur Elias terá a missão de desenvolver novos talentos e consegui formar uma equipe postulante ao título inétido dentro de casa.