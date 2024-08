Quem é Tatiana Weston-Webb, brasileira medalhista olímpica no surfe?

Tatiana Weston-Webb vai disputar a medalha de ouro no surf (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 19:56 • Teahupo'o (TAI)

Medalhista nas Olimpíadas de Paris 2024 no surfe feminino, Tatiana Weston-Webb, de 28 anos, já se destacava na WSL e nesta segunda-feira (5), entrou no hall de ídolos do esporte brasileiro. Apesar do sobrenome, Tati nasceu no Rio Grande do Sul. A brasileira garantiu vaga na final contra Caroline Marks (EUA) e agora espera para saber qual a cor da medalha.

Tatiana nasceu em Porto Alegre, mas com dois meses de vida se mudou para o Havaí. Seu pai Douglas Weston-Webb é um surfista inglês criado na Flórida e sua mãe Tanira Guimarães é uma bodyboarder brasileira, tendo portanto dupla nacionalidade.

Após ver seu irmão mais velho surfar, Tati começou a praticar o esporte aos oito anos de idade e decidiu focar de vez no surfe aos 13, já que também jogava futebol.

Tatiana Weston-Webb foi campeã em 2015 do WQS (divisão de acesso da WSL) e se classificou para o World Women's Championship Tour, mas mesmo em 2015 disputou o WCT e ganhou o prêmio de estrante do ano. Em 2016, ganhou seu primeiro evento do Circuito Mundial, em Huntington Beach, nos Estados Unidos.

Em 2018, Weston-Webb anunciou que passaria a representar o Brasil nas principais competições de surfe.

Com grandes performances, Tatiana se garantiu nas Olimpíadas de Tóquio 2020, onde foi eliminada pela japonesa Amuro Tsuzuki, nas oitavas de final.

Tatiana conquistou sua segunda etapa da WSL, em 2021. A brasileira venceu na praia de Margaret River, na Austrália. Em 2023, Weston-Webb teve grande desempenho no Isa Games e se classificou para Paris 2024.

Nas Olimpíadas, Tati caiu para a repescagem, mas não teve problemas para despachar Candelaria Resano, da Guatemala. Nas oitavas, a brasileira surpreendeu ao bater Caitlin Simmers, líder do ranking da WSL.

Nas quartas, Weston-Webb não teve dificuldades para vencer a espanhola Nadia Erostarbe e chegar às semifinais, onde derrotou a costa-riquenha Brisa Hennessy.