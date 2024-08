Quem é Kauli Vaast, campeão olímpico do surfe nas Olimpíadas?

Kauli Vaast comemorando o ouro (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 22:02 • Paris (FRA)

Kauli Vaast derrotou Jack Robinson, conquistou a medalha de ouro do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 e surpreendeu o mundo. Nascido no Vairao, no Tahiti, o campeão olímpico de 22 anos cresceu surfando na praia de Teahupoo e conhece como ninguém aquelas ondas.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Com o apoio do pai, Kauli começou a surfar aos quatro anos. Aos seis, Kauli aprendeu a surfar sozinho e, aos oito, começou a pegar as perigosas ondas de Teahupoo, mais conhecida como "o mar que quebra crânios". Desde novo, Vaast se destacou nas competições locais, conquistando sua primeira vitória aos antes dos 10 anos de idade. Essa vitória o levou a treinar e competir na França.

➡️ Gabriel Medina consegue virada espetacular e conquista a medalha de bronze nas Olimpíadas

Apesar de nunca ter sido um integrante do Circuito Mundial da WSL, Kauli estreou em casa, na etapa de Teahupoo, como atleta convidado, em 2019. Na competição, Vaast avançou até a quarta rodada, um desempenho excelente para alguém fora da elite do surfe.

Em 2022, Kauli teve seu melhor resultado, ao Vaast abusar da profundidade dos tubos para ser vice-campeão, deixando para trás até mesmo a lenda Kelly Slater. Mas na decisão, foi derrotado pelo brasileiro Miguel Pupo. No ano seguinte, continuou a mostrar sua consistência ao conquistar o quinto lugar, consolidando seu status como um dos grandes talentos locais.

(Foto: Jerome BROUILLET / AFP)

Nas Olimpíadas, Vaast caiu para a repescagem na primeira fase, mas por lá, despachou o sul-africano Matthew McGillvray. Nas oitavas, o francês surpreendeu ao desbancar o americano Griffin Colapinto, número dois no ranking da WSL.

Kauli derrotou o compatriota Joan Duru, nas quartas, e o peruano Alonso Correa, nas semifinais. Na grande decisão, Vaast foi brilhante e com dois tubos perfeitos, derrotou Jack Robinson para se tornar campeão olímpico. Um feito que não era esperado, já que o francês não faz parte do circuito mundial.