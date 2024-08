Quem é Félix Lebrun, adversário de Hugo Calderano na disputa de terceiro lugar?

Félix Lebrun é irmão de Alexis Lebrun, eliminado por Hugo Calderano nas oitavas das Olimpíadas de Paris (Foto: Jung Yeon-je / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 12:14 • Paris (FRA)

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano perdeu para o sueco Truls Moregard, na semifinal das Olimpíadas de Paris, por 4 sets a 2. Com a derrota, o atleta disputará a medalha de bronze da modalidade contra o francês Félix Lebrun. Hugo derrotou o irmão dele nas oitavas de final da competição.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Félix Lebrun é um jovem mesatenista francês apontado como um "prodígio" na modalidade. O atleta, inclusive, é considerado o "irmão melhor" em relação a Alexis Lebrun, que foi derrotado por Hugo Calderano nas oitavas de final em Paris. A participação dos irmãos anfitriões mexeu com os torcedores no ginásio. Mas a eliminação precoce de Alexis frustrou as expectativas francesas - que agora depositam as esperanças no irmão mais jovem de apenas 16 anos.

A ascensão dos irmãos Lebrun foi meteórica no mundo do tênis de mesa. Em 2022, os dois atletas não estavam nem entre os 750 melhores mesatenistas do mundo, mas rapidamente chegaram ao top 50. Quando as Olimpíadas de Paris começaram, Alexis ocupava a 16ª posição, enquanto Félix estava emm 5º, uma a frente de Hugo Calderano, em 6º.

Félix Lebrun enfrentará Hugo Calderano na disputa do bronze nas Olimpíadas (Foto: Wang Zhao / AFP)

Aos superticiosos, é importante destacar que o brasileiro já venceu Félix este ano. Em junho, Calderano foi campeão na Eslovênia após vencer o francês por 4 a 0. Além disso, o brasileiro já havia vencido o WTT Contender disputado no Rio de Janeiro, em maio deste ano. Com os troféus, Hugo acumulou sete troféus no circuito do WTT, atrás apenas do número 1 do ranking, o chinês Wang Chuqin - que também foi eliminado pelo sueco Truls Moregard em Paris.