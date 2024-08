Quem é Bruna Alexandre, primeira paratleta do Brasil a disputar Olimpíadas?

Bruna Alexandre na competição por equipes feminina nas Olimpíadas (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 15:59 • Paris (FRA) • Atualizada em 05/08/2024 - 17:10

Bruna Alexandre, brasileira que chegou às oitavas de final da prova por equipes de tênis de mesa, alcançou um marco histórico nesta segunda-feira (5). A mesa-tenista foi a primeira atleta paralímpica a estar tanto nas Olimpíadas quanto nos Paralímpicos na mesma edição, em Paris.

Natural de Criciúma, aos três meses Bruna sofreu uma trombose no braço direito devido a uma injeção mal aplicada. No entanto, isso não a impediu de perseguir seus sonhos no esporte.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Bruna começou a jogar tênis de mesa aos sete anos, competindo inicialmente com atletas sem deficiência, e aos 13 anos, ingressou no esporte paralímpico.

Bruna Alexandre e Giulia Takahashi em ação durante as Olimpíadas (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

Ao longo da carreira, Bruna conquistou medalhas significativas, incluindo prata individual e bronze por equipes nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, além de bronze por equipes nos Jogos Rio 2016 e ouro na dupla mista no Mundial de 2022, na Espanha.

Bruna também se destaca no cenário nacional, sendo bicampeã brasileira entre atletas sem deficiência e conquistando o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

A equipe brasileira feminina de tênis de mesa enfrentou a Coreia do Sul, além de Bruna, as irmãs Giulia e Bruna Takahashi também estavam presentes no confronto. O Brasil perdeu de 3 sets a 1.