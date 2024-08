Quantas medalhas o Brasil tem na história do vôlei de praia?

Brasileiras comemorando o ouro em Paris (Foto: Jeff PACHOUD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 19:11 • Paris (FRA)

Ana Patrícia e Duda conquistaram o ouro no vôlei de praia nesta sexta-feira (9), nas Olimpíadas, após um jogo difícil e competitivo para as brasileiras. Com esta marca, o Brasil aumentou a sua dominância na modalidade.

O Brasil é atualmente o país com mais medalhas na história do vôlei de praia. Nosso país possui 14 conquistas olímpicas. Atrás da bandeira verde-amarela, os Estados Unidos vêm com 11, Alemanha e Austrália têm três, Canadá, China e Suíça, dois.

Ana Patrícia e Duda conquistaram a segunda medalha de ouro no feminino, uma marca que não vinha desde Atlanta 1996, com Jaqueline Silva e Sandra Pires.

Duda e Ana Patrícia comemorando o ouro olímpico (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Conheça os outros países que mais conquistaram medalhas no vôlei de praia.