Quando será a estreia de Isaquias Queiroz nas Olimpíadas?

Publicada em 25/07/2024 - 12:00 • Paris (FRA)

Isaquias Queiroz é, sem dúvidas, um dos principais atletas do Brasil nas Olimpíadas 2024. O canoísta já conquistou quatro medalhas olímpicas em sua carreira - uma de ouro, duas de prata e uma de bronze - e é uma das maiores esperanças de pódio da degalação brasileira em Paris. Ele será, inclusive, o porta-bandeira do país na ceremônia de abertura, que acontece nesta sexta-feira (26).

Quando Isaquias Queiroz entra em ação nas Olimpíadas?

Apesar do baiano ser a estrela do Brasil no desfile no rio Sena, teremos de esperar um pouco mais para vê-lo em ação nos Jogos de Paris. Isso porque a estreia de Isaquias Queiroz nas Olimpíadas acontece apenas no dia 6 de agosto (terça-feira), às 5h30 da madrugada (horário de Brasília). Ele entrará em ação pela primeira vez nas eliminatórias da canoagem C-2 500 metros.

Além dessa prova, Isaquias também disputará a canoagem C-1 1000m, categoria na qual conquistou o ouro olímpico em Tóquio, em 2021, e a prata no Rio de Janeiro, em 2016. As eliminatórias acontecem no dia 7 de agosto (quarta-feira), às 6h40 (horário de Brasília). Ademais, o canoísta pode - e provavalmente irá - disputar quartas, semis e finais.

As outras duas medalhas conquistadas pelo baiano em Olimpíadas (ambas no Rio) foram nas provas C-2 1000m (prata) e na C-1 200m (bronze), eventos que não fazem mais parte do progama dos Jogos.

Isaquias Queiroz é um dos principais atletas do Brasil nas Olimpíadas (Foto: Renato do Val/COB)

Confira abaixo a agenda de provas de Isaquias Queiroz nas Olimpíadas 2024:

📅 6 de agosto

Canoagem C-2 500m masculino (eliminatórias) - 5h30

Canoagem C-2 500m masculino (quartas) - 8h50

📅 7 de agosto

Canoagem C1 1000m masculino (eliminatórias) - 6h40

📅 8 de agosto

Canoagem C2 500m masculino (semi) - 6h20

Canoagem C-2 500m masculino (final) - 8h20

📅 9 de agosto

Canoagem C1 1000m masculino (semi) - 6h30

Canoagem C1 1000m masculino (final) - 8h40