Quando será a estreia de Alison dos Santos, o Piu, nas Olimpíadas?

Alison do Santos, o Piu (Foto: ANDY LYONS / via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 13:20 • Paris (FRA)

Alison dos Santos, o Piu, é um dos principais atletas do Brasil nas Olimpíadas 2024. O velocista conquistou o bronze da prova dos 400 metros com barreiras nos Jogos de Tóquio e maiores esperanças de pódio da delegação brasileira em Paris. O atleta vive ótima fase e venceu cinco das seis etapas da Diamond League neste ano.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Quando Alison dos Santos, o Piu, entra em ação nas Olimpíadas?

Apesar da alta expectativa para a estreia de Piu nos Jogos de Paris, a estrela do atletismo do Brasil não entrará em ação nos primeiros dias. A primeira prova dos 400 metros com barreiras nas Olimpíadas 2024 acontece em 5 de agosto (segunda-feira), às 5h05 da madrugada (horário de Brasília), com a etapa classificatória.

Alison dos Santos pode voltar às pistas ja no dia seguinte, 6 de agosto, quando será disputada a repescagem. Contudo, a expectativa é que o brasileiro avance direto para as semifinais do torneio olímpico, que acontecerão no dia 7. A grande decisão está marcada para 9 de agosto, e Piu é um dos favoritos à medalha.

➡️ Qual é a projeção de medalhas do Brasil para Paris 2024?

Alison dos Santos, o Piu, é esperança brasileira de medalha nas Olimpíadas (Foto: ANDY LYONS / via AFP)

Confira abaixo a agenda de provas de Alison dos Santos, o Piu, nas Olimpíadas 2024: