Qual foi o momento mais impactante das Olimpíadas? Torcedores em Paris respondem

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 21:39 • Paris (FRA)

As Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando ao fim. Perguntados por Isabelle Costa, repórter do Lance! em Paris, torcedores do mundo inteiro responderam qual foi o momento mais impactante do evento. Muitos destacaram a reverência das ginastas americanas à brasileira Rebeca Andrade. A foto icônica de Gabriel Medina e as duas medalhas do nadador francês Leon Marchand no mesmo dia também foram fatos citados. Assista às respostas acima.