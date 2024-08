Qual a maior vitória do ‘Dream Team’ dos EUA em Olimpíadas?

LeBron James em ação pelo "Dream Team" dos EUA nas Olimpíadas (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 17:39 • Paris (FRA)

A seleção de basquete dos Estados Unidos, conhecida popularmente como "Dream Team", é dona de algumas das principais marcas da história das Olimpíadas. Entre elas, a maior diferença em uma vitória nos Jogos, em duelo com a Nigéria em Londres 2012.

A partida em questão foi válida pela fase de grupos do torneio olímpico e terminou com atropelo americano por 156 a 73, com diferença de 83 pontos. No intervalo, o placar marcou 788 a 45, também recorde. Na ocasião, Carmelo Anthony brilhou com 37 pontos em apenas 14 minutos em quadra. Além disso, a equipe teve aproveitamento 71,1% nos arremessos.

A marca quebrou o recorde anterior que perdurava desde os Jogos de 1956, quando a seleção dos EUA bateu a Tailândia por 72 pontos de vantagem (101 a 29). Nesta mesma edição, os norte-americanos bateram o Brasil por 113 a 51.

O Dream Team que disputou as Olimpíadas de Londres em 2012 contava também com LeBron James, Kevin Durant e Kobe Bryant. O time conquistou o ouro ao vencer a Espanha na final por 100 a 78.