Por que Gabriel Medina é favorito nas Olimpíadas? Veja retrospecto do brasileiro no Taiti

Gabriel Medina (Foto: William Lucas/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Cotado como grande favorito para a medalha de ouro no surfe masculino nas Olimpíadas de Paris, o brasileiro Gabriel Medina entra no mar de Teahupo'o mais uma vez neste sábado (03) para disputar uma vaga na final olímpica contra o australiano Jack Robinson. No entanto, a favoritismo vai muito além das ótimas atuações na competição.

Gabriel Medina tem uma longa relação de sucesso na praia de Teahupo'o, no Taiti. Afinal, dois de seus campeonatos mundiais foram conquistados no local, em 2014 e 2018, além de quatro vice-campeonatos em 2015, 2017, 2019 e 2023. Sua épica série contra Kelly Slater também ocorreu no local em 2015, considerada uma das baterias mais épicas do circuito mundial nos últimos anos.

Até mesmo o retrospecto de baterias de Medina na praia impressiona: 74% de aproveitamento, com 43 vitórias em 55 baterias. De quebra, Gabriel vem escrevendo sua história no Taiti, registrando cinco notas 10 nas águas de Teahupo'o entre as 17 que conquistou ao longo de sua carreira. Nas Olimpíadas, inclusive, marcou um 9.90 nas oitavas de final.

Gabriel Medina e Jack Robinson se enfrentam nas semifinais do surfe masculino neste sábado (03), às 14h36, em Teahupo'o. O vencedor do confronto irá enfrentar o ganhador do duelo entre o peruano Alonso Correa e o francês Kauli Vaast.