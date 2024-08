Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante a live olímpica do Lance!, a equipe deu uma pausa no tema Olimpíadas para falar do possível novo estádio do Flamengo, que seria no terreno do Gasômetro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Será que a construção da arena na região pararia a cidade? Veja o veredito no vídeo acima.