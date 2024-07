Olimpíadas: Zé Roberto revela superstição inusitada em busca de nova medalha

Zé Roberto Guimarães revela superstições em busca de quarto ouro em Olimpíadas (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 15:17 • Rio de Janeiro

Na busca da sua quarta medalha de ouro, o treinador Zé Roberto Guimarães está mais do que preparado para conduzir a Seleção Feminina de Vôlei a mais uma glória em sua história nos Jogos Olímpicos. No entanto, o comandante também se prepara de outra forma usando uma superstição bastante inusitada: sua roupa.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do Time Brasil, o treinador revelou um ritual que costuma utilizar: em caso de vitória, ele usa as mesmas roupas, propriamente lavadas, nos jogos seguintes para manter a sorte em busca dos resultados positivos.

- Eu começo com uma roupa. Se nosso time ganha, só vou lavando e usando a mesma. Não troco -, afirmou o treinador.

A superstição, no entanto, não para por aí. O treinador, que chega a sua nona participação em Jogos Olímpicos e soma quatro medalhas (Ouro em 1992, 2008 e 2012, Prata em 2020), também se apega às cores de suas roupas e até mesmo ao andar do apartamento em que se hospeda com a delegação nos hotéis.

- Gosto de jogar sempre com a mesma cor. Se ganho, mantenho. Não gosto de ficar em apartamento no andar quarto. No Japão e em alguns outros países, o quatro tem o mesmo significado que morte. Então eles não têm o quarto andar ou o décimo terceiro, por exemplo. Eu prefiro evitar. Se vamos para algum hotel, eu recebo a chave e já vejo o número. Se a soma der quatro, eu troco. Passar embaixo de escada também nem pensar -, concluiu.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris na próxima segunda-feira (29) contra o Quênia em partida válida pelo Grupo B. O jogo tem o início previsto para 8h (horário oficial de Brasília).