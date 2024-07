Olimpíadas: rio Sena passa em testes de qualidade da água, e provas do triatlo são confirmadas

Rio Sena receberá provas dos Jogos de Paris (Foto: Valentine CHAPUIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 02:21 • Paris (FRA)

As provas do triatlo das Olimpíadas estão confirmadas para esta quarta-feira (31), após aprovação da qualidade da água do rio Sena em novos testes. O anúncio aconteceu no fim da noite de terça-feira (30) no Brasil, madrugada de Paris.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

As primeiras a mergulhar no Sena serão as mulheres, que iniciam a disputa às 3h (de Brasília), enquanto os homens dão largada às 5h45 (também no horário de Brasília). As cerimônias de premiação acontecerão após os dois eventos, e Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes, no feminino, e Manoel Messias e Miguel Hidalgo, no masculino, representam o Brasil na competição.

Segundo o comunicado divulgado pela organização dos Jogos, os resultados dos testes de qualidade da água foram avaliados e aprovados por organizações francesas em parceria com a World Triathlon. Além disso, o resultado indicou a diminuição no número de bactérias presentes no rio Sena.

Em um dos últimos testes realizados antes das Olimpíadas, em 17 de julho, o nível de poluição das águas estava acima do permitido. As provas do triatlo estavam previstas inicialmente para terça-feira (30), mas foram adiadas por conta do problema, além dos treinos cancelados anteriormente no domingo (28) e na segunda (29).

➡️ Olimpíadas hoje: o Brasil tem chances de medalha nesta quarta (31)?