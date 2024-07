Olimpíadas: Rafael Macedo chega às quartas de final do judô masculino até 90kg

Rafael Macedo comemora vitória nas oitavas de final do judô (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 07:54 • Paris (FRA)

Rafael Macedo está nas quartas de final do judô masculino (categoria até 90kg) das Olimpíadas 2024. O brasileiro derrotou o holandês Noel van T End, campeão do mundo em 2021, na primeira fase, além do romeno Alex Cret nas oitavas. Agora ele encara o espanhol Tritani Mosakhlishvili por uma vaga nas semifinais.

Na primeira luta, Rafael encarou uma pedreira. Campeão do mundo em 2021, van T End era favorito no combate, mas não conseguiu demonstrar isso no tatame. Sem pontos para ambos os lados, o confronto foi decidido no golden score, quando o holandês recebeu seu terceiro shido e foi desclassificado.

Já nas oitavas de final, Rafael Macedo enfrentou Alex Cret, um adversário mais tranquilo. Contudo, o combate se demonstrou mais perigoso para o brasileiro, já que o romeno controlou as ações da luta e deixou Rafa pendurado com duas punições. No entanto, mais uma vez no golden score, Macedo encaixou belo contra-ataque e finalizou a luta com chave de braço.

Com isso, Rafael já garantiu pelo menos participação na repescagem do judô masculino até 90kg. Ele encara Tritani Mosakhlishvili, da Espanha, por uma vaga nas semifinais das Olimpíadas de Paris 2024.