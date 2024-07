Olimpíadas: quais são as músicas da apresentação de Rebeca Andrade no solo?

Rebeca Andrade se classificou para cinco finais em Paris (Fot: Lionel Bonaventure/ AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ)

A ginasta Rebeca Andrade se classificou para cinco finais nas Olimpíadas de Paris, ficando fora apenas da decisão das barras assimétricas. A equipe brasileira de ginástica feminina também se classificou para a final, que acontece nesta terça-feira (30).

Nas classificatórias, no domingo (28), Rebeca se apresentou acompanhada pelos acordes de “End of Time”, da Beyoncé, mesclada com a música brasileira "Movimento da Sanfoninha", de Anitta. Rebeca já havia se apresentado com esse remix no Mundial de Ginástica Artística de 2023, em Antuérpia, na Bélgica.

- Eu peguei duas artistas que eu escuto bastante e gosto, Beyoncé e Anitta, e fizemos a junção das duas músicas juntos com outro profissional - disse a ginasta em uma entrevista ao portal da Band.

Rebeca Andrade conquistou duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, três anos atrás, com a música “Baile de Favela”, de MC João, na apresentação no solo.