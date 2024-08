Olimpíadas: por que os EUA é o 7º no quadro de medalhas apesar de ter mais pódios?

Simone Biles é um dos principais nomes dos Estados Unidos (Foto: Lionel BONAVENTURE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 20:15 • Paris (FRA)

Potência histórica das Olimpíadas, os Estados Unidos estão apenas na 7ª posição no quadro de medalhas em Paris. Contudo, o país norte-americano é que mais subiu ao pódio até aqui. A China, que tem 11 medalhas a menos que os EUA, lidera o ranking. O Lance! te explica o motivo da situação.

Até esta quarta-feira (31), os Estados Unidos somou 30 medalhas, sendo cinco de ouro, 13 de prata e 12 de bronze. Como o número de ouros é o que vale mais no quadro, os EUA aparece apenas na 7ª posição, atrás de China, França, Japão, Austrália, Grã-Bretanha e Coreia do Sul.

A Coreia do Sul, por exemplo, tem 18 medalhas a menos que os EUA, como somou seis ouros, está à frente dos norte-americanos. Jornais dos Estados Unidos, como o "The New York Times", adotaram o somatório geral de medalhas como critério e colocaram a nação como primeira colocada.

Com quatro medalhas e nenhum ouro, o Brasil está na 30ª colocação, atrás de países que conquistaram apenas um ouro como medalha. Argentina, Azerbaijão, Eslovênia, Sérvia, Uzbequistão, Hungria e Coreia do Norte tem apenas um pódio e um ouro, se colocando à frente do Brasil.

Veja o quadro de medalhas atualizado: