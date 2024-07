Olimpíadas: poluição em provas de águas abertas não é novidade; Baía de Guanabara também gerou queixas

Rio Sena não teve condições de receber a prova do triatlo masculino nesta terça (30) - (Foto: Valentine Chapuis / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O adiamento da disputa do triatlo masculino nas Olimpíadas de Paris, que seria realizada nesta terça-feira (30), é mais um problema enfrentado pela organização dos Jogos Olímpicos desde que as águas abertas entraram no programa da competição. Agora, a causa é a poluição do Rio Sena, que está altamente contaminado após as chuvas do final de semana.

Nas Olimpíadas do Rio, em 2016, havia uma grande preocupação com a qualidade da água da Baía de Guanabara, que recebeu as competições de vela. Uma das medidas adotadas foi a implantação de 17 ecobarreiras nos rios que deságuam na Baía para fazer a contenção do lixo, além da utilização de 13 ecobarcos monitorados por GPS, que recolhiam resíduos flutuantes que passassem pelas barreiras artificiais.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Foram 11 dias de regatas, com alguns registros de reclamação. O maior problema aconteceu com a dupla brasileira da classe Nacra 17, Samuel Albrecht e Isabel Swan. Eles tiveram que parar o barco para retirar lixo preso. Mas nenhuma regata precisou ser transferida de lugar por causa da poluição.

Mas os problemas não se restringem a Paris e Rio. Também houve questionamentos sobre as condições do local de disputa das provas de águas abertas em Pequim, em 2008; em Londres, em 2012; e em Tóquio, em 2021.

Em Paris, foram investidos 1,4 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões) na despoluição do Rio Sena, que corta a capital francesa. A previsão era que o rio voltaria a ter condição para banho após mais de 100 anos. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, chegou a mergulhar no Sena no dia 17 de julho, nove dias antes da abertura oficial dos Jogos, para mostrar que o rio estava limpo e seguro para as Olimpíadas.