Olimpíadas: pelo grupo do Brasil, Alemanha vence Japão na estreia do basquete masculino

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 10:24 • Paris (FRA)

A Alemanha venceu o Japão por 97 a 77 neste sábado (27), na abertura do grupo B do basquete masculino das Olimpíadas 2024. O ala-pivô Franz Wagner, do Orlando Magic, da NBA, foi o cestinha da partida com 22 pontos. A chave conta ainda com França, donos da casa, e Brasil.

Como foi a partida entre Alemanha e Japão no basquete?

A Alemanha começou bem o jogo e venceu o primeiro quarto por 28 a 21, abrindo boa vantagem. Apesar do segundo quarto apertado, os europeus seguiram construindo a vitória e, com grande volume ofensivo, confirmaram o favoritismo sobre o Japão.

Além do cestinha Franz Wagner, Daniel Theis, do New Orleans Pelicans, e Moritz Wagner, irmão e companheiro de time de Franz, se destacaram com 18 e 15 pontos respectivamente. Nas assistências, Dennis Schröder, do Brooklyn Nets, liderou com 12 passes para cestas. Do lado japonês, Rui Hachimura, do Los Angeles Lakers, foi o maior pontuador com 20 somados.

O próximo comprimisso da Alemanha nas Olimpíadas é contra o Brasil, na terça-feira (30), às 16h (de Brasília). Já o Japão encara a França no mesmo dia, às 12h15.