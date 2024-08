Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta sexta-feira (2)

Gabriel Medina compete nas semifinais do surfe na Olimpíada (Foto: William Lucas/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 00:16 • Rio de Janeiro

A quinta-feira (01) dos Jogos Olímpicos foi marcada pelas medalhas de prata de Caio Bonfim, na marcha atlética, e Rebeca Andrade, na ginástica olímpica, além de ótimos resultados para o Brasil. Por isso, a sexta-feira chega repleta de possibilidades de medalhas para o país. Beatriz Souza e Rafael Silva brigam pelo ouro no judô, Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb atuam nas semifinais do surfe, e por fim Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano atuam nas quartas de final do tiro com arco. De quebra, a seleção de basquete masculino e o vôlei masculino entram em quadra. Veja abaixo a agenda com todas as competições envolvendo brasileiros:

Foto Gaspar Nóbrega/COB

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias